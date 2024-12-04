Гюндоган высказался о работе с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался об отношениях с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«У нас очень прочные отношения, и мы очень ценим друг друга. Мы проработали семь лет во время моего первого срока, и сейчас снова работаем, так что скоро будет восемь лет.

За эти восемь лет мы пережили много взлётов, но также и несколько падений, что является частью игры и моментами, которые стоит ценить. Это создаёт прочную связь не только с ним, но и с игроками, с которыми я играл на протяжении многих лет. Ты переживаешь моменты, которые больше никогда в жизни не переживёшь. Это делает все эти отношения ещё более особенными», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «Манчестер Сити».