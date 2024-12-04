Эдуард Мор: Барко и Угальде — два футболиста, которые олицетворяют «Спартак»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре московского клуба. Он объяснил, в чём прибавили красно-белые, и назвал футболистов, которые олицетворяют команду.

«Если брать последние три тура, «Спартак» однозначно показывает лучшую игру в РПЛ. Думаю, сказываются плоды работы Станковича. Он был в поиске. Мы помним те же поражения «Краснодару» и «Локомотиву» в первом круге — в обоих случаях Станкович искал и рисковал. Видимо, этот процесс закончился, и сейчас есть обойма и стартовый состав.

«Спартак» сильно добавил в агрессии и прессинге. У «Спартака» появились лидеры, которых не было долгое время. Барко и Угальде — два футболиста, которые олицетворяют «Спартак». Это очень хорошо. Многие говорят в негативном ключе, когда у команды есть зависимость от какого-то игрока. Но именно клубы, которые имеют лидеров, добиваются чего-то серьёзного. Плохо, когда таких игроков нет в команде. Наличие лидера — признак того, что команда может добиваться чего-то большого», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.