Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: Барко и Угальде — два футболиста, которые олицетворяют «Спартак»

Эдуард Мор: Барко и Угальде — два футболиста, которые олицетворяют «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре московского клуба. Он объяснил, в чём прибавили красно-белые, и назвал футболистов, которые олицетворяют команду.

«Если брать последние три тура, «Спартак» однозначно показывает лучшую игру в РПЛ. Думаю, сказываются плоды работы Станковича. Он был в поиске. Мы помним те же поражения «Краснодару» и «Локомотиву» в первом круге — в обоих случаях Станкович искал и рисковал. Видимо, этот процесс закончился, и сейчас есть обойма и стартовый состав.

«Спартак» сильно добавил в агрессии и прессинге. У «Спартака» появились лидеры, которых не было долгое время. Барко и Угальде — два футболиста, которые олицетворяют «Спартак». Это очень хорошо. Многие говорят в негативном ключе, когда у команды есть зависимость от какого-то игрока. Но именно клубы, которые имеют лидеров, добиваются чего-то серьёзного. Плохо, когда таких игроков нет в команде. Наличие лидера — признак того, что команда может добиваться чего-то большого», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Идеальная месть «Спартака»! Угальде и Барко обрубили грандиозную серию «Краснодара»
Идеальная месть «Спартака»! Угальде и Барко обрубили грандиозную серию «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android