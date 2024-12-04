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Сторожук: Сафонов достоин быть первым номером «ПСЖ»

Сторожук: Сафонов достоин быть первым номером «ПСЖ»
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Экс-тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопрос о конкуренции Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ». По его мнению, россиянин заслуживает стать основным вратарём парижан.

«Я стараюсь следить за всеми, Матвей не исключение. Игра Доннаруммы способствует тому, чтобы Сафонов был первым номером в «ПСЖ». Он этого достоин. Это момент доверия и расположения главного тренера. Я думаю, что это не за горами, по крайней мере — мне бы этого хотелось», — приводит слова Сторожука Metaratings.

25-летний Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 20 млн. Ранее Сафонов подвергся критике во французских СМИ из-за ошибки в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Именно после оплошности Матвея немцы забили единственный гол в матче.

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