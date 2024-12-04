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Защитник «Спартака» Рябчук раскрыл секрет своей скорости на поле

Защитник «Спартака» Рябчук раскрыл секрет своей скорости на поле
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Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук высказался о своей скорости на поле.

«Когда мне было 10-11 лет, я занимался лёгкой атлетикой, поэтому я так быстро бегаю», — сказал Рябчук на детской пресс-конференции с болельщиками «Спартака».

Во вторник, 3 декабря, «‎Спартак» совместно с «‎Чемпионатом» провели детскую пресс-конференцию, где юные журналисты задавали вопросы футболистам главной команды красно-белых. Отвечали юным болельщикам Манфред Угальде, Олег Рябчук, Миенти Абена и Даниил Зорин. Ведущим пресс-конференции стал бывший вратарь клуба Артём Ребров.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025 после 17-го тура.

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