Сторожук назвал вратаря из РПЛ, который может уехать в Европу, как Сафонов

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил голкипера «быков» Станислава Агкацева. По мнению специалиста, вратарь южного клуба может повторить путь своего экс-одноклубника Матвея Сафонова. Прошлым летом Сафонов перешёл из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен», где борется за место в основном составе с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я знал потенциал Агкацева, он качественный футболист. Для меня его игра не стала удивлением. Видел, как он рос, пошагово прибавлял и подошёл к основному составу. Было много слухов, что он может уйти из «Краснодара», но что ни делается, то к лучшему. В потенциале он тоже может попробовать свои силы в европейском чемпионате, как это сделал Сафонов. Почему бы и нет?» — приводит слова Сторожука Metaratings.