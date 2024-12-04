Экс-игрок «Спартака» Ребров рассказал, что он целует на удачу вместо штанги после карьеры

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров ответил на вопрос, что он целует на удачу вместо штанги после завершения игровой карьеры.

— Что вы целуете после завершения карьеры вместо штанги?

— Какие есть версии? Максименко? Перчатки? Они мне уже не нужны. Я целую обручальное кольцо на удачу, — сказал Ребров на детской пресс-конференции с болельщиками «Спартака».

Вчера, 3 декабря, «‎Спартак» совместно с «‎Чемпионатом» провели детскую пресс-конференцию, где юные журналисты задавали вопросы футболистам главной команды красно-белых. Отвечали юным болельщикам Манфред Угальде, Олег Рябчук, Миенти Абена и Даниил Зорин. Ведущим пресс-конференции стал Артём Ребров.