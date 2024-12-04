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Экс-игрок «Спартака» Ребров рассказал, что он целует на удачу вместо штанги после карьеры

Экс-игрок «Спартака» Ребров рассказал, что он целует на удачу вместо штанги после карьеры
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Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров ответил на вопрос, что он целует на удачу вместо штанги после завершения игровой карьеры.

— Что вы целуете после завершения карьеры вместо штанги?
— Какие есть версии? Максименко? Перчатки? Они мне уже не нужны. Я целую обручальное кольцо на удачу, — сказал Ребров на детской пресс-конференции с болельщиками «Спартака».

Вчера, 3 декабря, «‎Спартак» совместно с «‎Чемпионатом» провели детскую пресс-конференцию, где юные журналисты задавали вопросы футболистам главной команды красно-белых. Отвечали юным болельщикам Манфред Угальде, Олег Рябчук, Миенти Абена и Даниил Зорин. Ведущим пресс-конференции стал Артём Ребров.

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