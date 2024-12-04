Манфред Угальде заявил, что оправдал свой трансфер в «Спартак»

Нападающий Манфред Угальде полагает, что оправдал свою трансферную стоимость при переходе в московский «Спартак». Сообщалось, что красно-белые заплатили «Твенте» € 13 млн за Угальде.

«Легко, когда забиваешь много голов. Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто «стрелял». За первые три месяца моего пребывания здесь всё изменилось. Теперь мы создаём больше моментов. Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно», — приводит слова Угальде «РИА Новости Спорт».

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Манфред Угальде оформил дубль в этой встрече. Суммарно на счету Угальде 14 голов в 17 матчах высшего российского дивизиона — на четыре больше, чем у полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.