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Игроки «МЮ» не стали надевать экипировку в поддержку ЛГБТ* после отказа Мазрауи

Игроки «МЮ» не стали надевать экипировку в поддержку ЛГБТ* после отказа Мазрауи
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» не стали надевать куртки в поддержку ЛГБТ* перед матчем 13-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:0) после того, как марокканский защитник Нуссаир Мазрауи отказался присоединиться к инициативе.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Рашфорд – 34'     2:0 Зиркзее – 41'     3:0 Рашфорд – 46'     4:0 Зиркзее – 64'    

Как отмечается, команда решила, что ни один игрок не наденет куртку, чтобы Мазрауи не был единственным, кого видели публично отказывающимся носить её.

«Манчестер Юнайтед» приветствует болельщиков из всех слоёв общества, и мы твёрдо придерживаемся принципов разнообразия и инклюзивности. Мы демонстрируем эти принципы с помощью целого ряда мероприятий, включая кампании по борьбе со всеми формами дискриминации.

Игроки имеют право придерживаться своего собственного мнения, особенно в отношении своей веры, и иногда оно может отличаться от позиции клуба», — приводит заявление клуба The Athletic.

* Общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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