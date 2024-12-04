Игроки «МЮ» не стали надевать экипировку в поддержку ЛГБТ* после отказа Мазрауи

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не стали надевать куртки в поддержку ЛГБТ* перед матчем 13-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:0) после того, как марокканский защитник Нуссаир Мазрауи отказался присоединиться к инициативе.

Как отмечается, команда решила, что ни один игрок не наденет куртку, чтобы Мазрауи не был единственным, кого видели публично отказывающимся носить её.

«Манчестер Юнайтед» приветствует болельщиков из всех слоёв общества, и мы твёрдо придерживаемся принципов разнообразия и инклюзивности. Мы демонстрируем эти принципы с помощью целого ряда мероприятий, включая кампании по борьбе со всеми формами дискриминации.

Игроки имеют право придерживаться своего собственного мнения, особенно в отношении своей веры, и иногда оно может отличаться от позиции клуба», — приводит заявление клуба The Athletic.

* Общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.