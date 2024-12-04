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Облак — о положении «Атлетико»: мы были далеки от всего, а теперь близки ко всему

Облак — о положении «Атлетико»: мы были далеки от всего, а теперь близки ко всему
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Вратарь «Атлетико» Мадрид Ян Облак высказал мнение касаемо третьего места в турнирной таблицы Чемпионата Испании.

«Месяц назад мы были далеки от всего, а теперь мы близки ко всему, но через месяц все может снова повернуться вспять. Вот почему лучше не загадывать слишком далеко вперед и вместо этого сосредоточиться на повседневных делах: усердно работать, хорошо тренироваться и стараться выиграть каждую оставшуюся игру», — приводит слова Облака Atletico Universe на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

После 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место (37 очков), «Реал» — на втором месте (33 очка), «Атлетико» — на третьем (32 очка). Следующий матч 16-го тура «Атлетико» сыграет с «Севильей» 8 декабря в 23:00 по мск.

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