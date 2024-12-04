«Просто добили этих «быков». Бубнов — о голах «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак». Встреча состоялась в воскресенье, 1 декабря. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0. В составе красно-белых дубль оформил нападающий Манфред Угальде. Он отличился на 17-й и 28-й минутах. Ещё один гол «Спартака» на счету полузащитника Эсекьеля Барко, который забил в добавленное время, на 90+3-й минуте.

«Угальде здорово сыграл в случае с первым голом, но тут просто грубейшие ошибки двух центральных защитников «Краснодара». После простой передачи со своей половины дают мяч принять, потом форвард «Спартака» обыгрывает их и расстреливает вратаря. Разве можно так играть на таком уровне?

В случае со вторым голом уже паника началась, не смогли мяч выбить. К Угальде отскочил, а он в штрафной как рыба в воде.

Третий гол: Барко отнял в подкате, протащил, дал в девятину. Заключительный аккорд, контрольный выстрел, просто добили этих «быков». Краснодарцы вообще ничего за всю игру не смогли противопоставить тактике соперника», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 34 очка. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (39).