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Вингер «Байера» рассказал, что Компани поменял в «Баварии»

Вингер «Байера» рассказал, что Компани поменял в «Баварии»
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Вингер «Байера» Нейтан Телла высказался о главном тренере «Баварии» Венсане Компани после победы в матче 1/8 финала Кубка Германии (1:0).

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 69'    
Удаления: Нойер – 17' / нет

«Он проделал невероятную работу с тех пор, как пришел туда. Он изменил динамику команды. Сейчас они в лучшем положении, чем в прошлом сезоне. Это была действительно сильная команда, и я рад победе, а также рад видеть его [Венсана Компани]. Но, что ещё важнее, это хороший результат всей команды сегодня», — приводит слова Теллы Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X.

Напомним, ранее Компани был тренером английского клуб «Бёрнли», где Нейтан Телла играл в аренде. В сезоне-2022/2023 он одержал победу в Чемпионшипе и вышел в АПЛ. В 2023 году Телла подписал пятилетний контракт с «Байером».

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