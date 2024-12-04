Вингер «Байера» рассказал, что Компани поменял в «Баварии»

Вингер «Байера» Нейтан Телла высказался о главном тренере «Баварии» Венсане Компани после победы в матче 1/8 финала Кубка Германии (1:0).

«Он проделал невероятную работу с тех пор, как пришел туда. Он изменил динамику команды. Сейчас они в лучшем положении, чем в прошлом сезоне. Это была действительно сильная команда, и я рад победе, а также рад видеть его [Венсана Компани]. Но, что ещё важнее, это хороший результат всей команды сегодня», — приводит слова Теллы Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X.

Напомним, ранее Компани был тренером английского клуб «Бёрнли», где Нейтан Телла играл в аренде. В сезоне-2022/2023 он одержал победу в Чемпионшипе и вышел в АПЛ. В 2023 году Телла подписал пятилетний контракт с «Байером».