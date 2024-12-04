«Осинькин — красавчик». Глава Самарской области — о возможном увольнении тренера «Крыльев»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что увольнение главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина не стоит на повестке дня.

«Мы, болельщики, верим в Осинькина, верим в то, что команду нашу сильную, которая «Зенит» побеждает 3:1 («Крылья» обыграли «Зенит» со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата») на их поле, он доведёт до восьмёрки и покажет блестящую игру. Он — красавчик!» — заявил Федорищев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.