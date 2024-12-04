Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За базар отвечу». Федорищев пообещал, что доведёт до конца дело о коррупции в футболе

«За базар отвечу». Федорищев пообещал, что доведёт до конца дело о коррупции в футболе
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что доведёт до конца дело о коррупции в российском футболе, отметив, что готов ответить за свои слова. В конце ноября чиновник сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«На оперативном совещании я подал заявление в МВД и прокуратуру впервые в своей жизни. Принял такое решение, это не лозунг, как мне сказал коллега, что «потом отвечать придётся», поэтому прошу прощения, но я за базар отвечу», — заявил Федорищев в эфире телеканала «Россия 24».

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Осинькин — красавчик». Глава Самарской области — о возможном увольнении тренера «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android