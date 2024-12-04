Угальде рассказал, кого из игроков «Спартака» взял бы с собой на необитаемый остров

Форвард «Спартака» Манфред Угальде рассказал, кого из одноклубников взял бы с собой на необитаемый остров. Он выделил Эсекьеля Барко, Олега Рябчука и Хесуса Медину.

«На необитаемый остров взял бы с собой Барко, Рябчука и Медину, потому что мы отлично дружим и говорим на испанском», — сказал Угальде на детской пресс-конференции с болельщиками «Спартака».

Во вторник, 3 декабря, «‎Спартак» совместно с «‎Чемпионатом» провели детскую пресс-конференцию, где юные журналисты задавали вопросы футболистам главной команды красно-белых. Отвечали юным болельщикам Манфред Угальде, Олег Рябчук, Миенти Абена и Даниил Зорин. Ведущим пресс-конференции стал бывший вратарь клуба Артём Ребров.

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