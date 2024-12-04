«Факел» отдал полузащитника в аренду ульяновской «Волге»

Полузащитник Лука Багателия на правах аренды отправился в ульяновскую «Волгу» из воронежского «Факела». Об этом сообщила пресс-служба «Факела» в социальных сетях.

Срок арендного соглашения без права выкупа рассчитан до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Лука Багателия не провёл ни одного матча. На счету полузащитника пять игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 14 очков после 17 матчей. В ближайшем туре «Факел» сыграет с московским ЦСКА 8 декабря.