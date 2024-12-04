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Защитник «Спартака» Рябчук: когда вижу чёрную кошку — всегда крещусь

Защитник «Спартака» Рябчук: когда вижу чёрную кошку — всегда крещусь
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Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос, является ли он суеверным человеком. Он признался, что не имеет личных ритуалов, но крестится при виде чёрной кошки.

«У меня нет никаких ритуалов и примет, но когда вижу чёрную кошку, всегда крещусь», — сказал Олег Рябчук на детской пресс-конференции с болельщиками «Спартака»

Во вторник, 3 декабря, «‎Спартак» совместно с «‎Чемпионатом» провели детскую пресс-конференцию, где юные журналисты задавали вопросы футболистам главной команды красно-белых. Отвечали юным болельщикам Манфред Угальде, Олег Рябчук, Миенти Абена и Даниил Зорин. Ведущим пресс-конференции стал бывший вратарь клуба Артём Ребров.

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