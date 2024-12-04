Экс-игрок «Торпедо» Семшов высказался о назначении Ари спортивным директором клуба

Бывший полузащитник «Торпедо» Игорь Семшов высказался о назначении экс-нападающего «Краснодара» и «Спартака» Ари спортивным директором автозаводцев. О назначении Ари стало известно накануне, 3 декабря.

«Спокойно отнёсся к назначению Ари в «Торпедо». Клуб вправе назначать тех, кого посчитает нужным. Наверное, они всё взвесили и пообщались с главным тренером. Всё это и привело к назначению Ари. Нужно понимать, что в Первой лиге играет не так много легионеров. Если команда выйдет в РПЛ, можно сказать, что Ари взяли с прицелом на южноамериканский рынок», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.