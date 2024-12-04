Защитник «Спартака» Рябчук рассказал, какое правило изменил бы в футболе

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук рассказал, какое правило хотел бы изменить в футболе.

«Я бы сделал больше замен в футболе. В команде очень много игроков — в заявке 25. Все хотят игроков. Если бы было больше замен, все могли бы выходить», — сказал Рябчук на детской пресс-конференции с болельщиками «Спартака».

Во вторник, 3 декабря, «‎Спартак» совместно с «‎Чемпионатом» провели детскую пресс-конференцию, где юные журналисты задавали вопросы футболистам главной команды красно-белых. Отвечали юным болельщикам Манфред Угальде, Олег Рябчук, Миенти Абена и Даниил Зорин. Ведущим пресс-конференции стал бывший вратарь клуба Артём Ребров.