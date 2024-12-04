Игорь Семшов: «Спартак» показывает чемпионскую игру

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался об игре и результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Надо признать, «Спартак» сейчас в хорошей форме. Большой перерыв может им не пойти на пользу. «Спартак» показывает чемпионскую игру — результат это доказывает. У команды стабилизировался состав и все здоровы — это важно для тренера», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.