Роман Широков высказался о поражении «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался по итогам матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Крыльями Советов» (2:3).

«Естественно, «Зениту» дома обязательно нужно было обыгрывать «Крылья». Наверное, они понимали, что «Краснодар» может потерять очки в матче со «Спартаком». Или если не потерять очки, то не дать им оторваться. Но видите, как получилось», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей и опережает идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 7 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск.