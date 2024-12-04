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Роман Широков высказался о поражении «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Роман Широков высказался о поражении «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался по итогам матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Крыльями Советов» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Естественно, «Зениту» дома обязательно нужно было обыгрывать «Крылья». Наверное, они понимали, что «Краснодар» может потерять очки в матче со «Спартаком». Или если не потерять очки, то не дать им оторваться. Но видите, как получилось», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей и опережает идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 7 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск.

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