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«Войдёт в историю». Вячеслав Малафеев — о голе Лещука «Ахмату»

«Войдёт в историю». Вячеслав Малафеев — о голе Лещука «Ахмату»
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура МИР РПЛ. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Для вратаря такой гол — как приз за все те годы, что он спасает свою команду в других, более привычных ситуациях. Это момент, который, безусловно, войдёт в историю «Динамо» и станет предметом обсуждений и воспоминаний для самого Игоря», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, на 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры. После 17 проведённых матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 10 очков. Московское «Динамо» заработало 32 очка и занимает пятое место.

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