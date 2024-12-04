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Полузащитник «Челси» Кайседо: в этом сезоне у нас всё идёт фантастически

Полузащитник «Челси» Кайседо: в этом сезоне у нас всё идёт фантастически
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо выразил мнение касаемо хорошего сезона для команды.

«В этом сезоне у нас пока всё идёт просто фантастически, но, конечно же, все игроки, главный тренер и персонал хотят, чтобы мы делали то же самое до конца сезона», — приводит слова Кайседо пресс-служба «Челси».

После 13-го тура турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (34 очка), на втором месте — «Арсенал» (25 очков), третье место — «Челси» (25 очков). Следующий матч 14-го тура АПЛ «Челси» сыграет с «Саутгемптоном» 4 декабря в 22:30 мск. Напомним, Кайседо подписал контракт с «Челси» летом 2023 года, соглашение действует до 2031 года.

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