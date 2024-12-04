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Игрок «Спартака» Денисов заявил, что Угальде не затеряется в Англии или Испании

Игрок «Спартака» Денисов заявил, что Угальде не затеряется в Англии или Испании
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о перспективах лидера атаки красно-белых Манфреда Угальде. Он считает, что 22-летний костариканский форвард не затеряется в чемпионатах Англии или Испании.

— Угальде бы не затерялся в Англии и Испании, судя по тому уровню, который показывает сейчас?
— Всё индивидуально, очень многое решают маленькие детали. Дай бог он уйдёт туда, если хочет. Перед этим он поможет нам, а там — не затеряется, — приводит слова Даниила Денисова «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент Угальде лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона Российской Премьер-Лиги. На счету форварда «Спартака» 14 голов после 17 туров РПЛ.

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