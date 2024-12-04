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Парфёнов ответил, можно ли сейчас давать оценку работе Станковича в «Спартаке»

Парфёнов ответил, можно ли сейчас давать оценку работе Станковича в «Спартаке»
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Бывший главный тренер «Урала», «Арсенала» и «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче. Сербский специалист возглавил красно-белых прошлым летом.

— Если говорить про тренера, то похоже, что «Спартак», наконец, угадал с ним?
— Слушайте, будет концовка чемпионата… Как вы мне такой вопрос задаете?

— Будем судить Станковича только по итоговому результату? Пока рано делать выводы?
— Я в принципе не могу судить о тренере. Это вы, журналисты, что-то придумываете. Я — футбольный человек, так же играл в футбол, как и он. Я не знаю его. Как мне его определить? — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, 1 декабря состоялась встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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