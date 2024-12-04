Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков Первой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов Мелбет Первой лиги.

1. Силвие Бегич, защитник, «Урал» — € 1,5 млн;

2. Кирилл Кравцов, полузащитник, «Сочи» — € 1,5 млн;

3. Артём Макарчук, защитник, «Сочи» — € 1,5 млн;

4. Игнасио Сааведра, полузащитник, «Сочи» — € 1,2 млн;

5. Александр Юшин, вингер, «Родина» — € 1 млн;

6. Кевин Андраде, защитник, «Балтика», — € 1 млн;

7. Виталий Лисакович, нападающий, «Балтика», — € 1 млн;

8. Сергей Бородин, защитник, «Торпедо», — € 900 тыс.;

9. Александр Ломакин, полузащитник, «Енисей» — € 900 тыс.;

10. Мартин Секулич, нападающий, «Урал», — € 900 тыс.

После 21 тура Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика», которая набрала 45 очков. На второй строчке расположилось московское «Торпедо» (43 очка). Тройку лидеров замыкает «Урал» (37 очков).