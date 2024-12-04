Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков Первой лиги

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов Мелбет Первой лиги.

1. Силвие Бегич, защитник, «Урал» — € 1,5 млн;
2. Кирилл Кравцов, полузащитник, «Сочи» — € 1,5 млн;
3. Артём Макарчук, защитник, «Сочи» — € 1,5 млн;
4. Игнасио Сааведра, полузащитник, «Сочи» — € 1,2 млн;
5. Александр Юшин, вингер, «Родина» — € 1 млн;
6. Кевин Андраде, защитник, «Балтика», — € 1 млн;
7. Виталий Лисакович, нападающий, «Балтика», — € 1 млн;
8. Сергей Бородин, защитник, «Торпедо», — € 900 тыс.;
9. Александр Ломакин, полузащитник, «Енисей» — € 900 тыс.;
10. Мартин Секулич, нападающий, «Урал», — € 900 тыс.

После 21 тура Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика», которая набрала 45 очков. На второй строчке расположилось московское «Торпедо» (43 очка). Тройку лидеров замыкает «Урал» (37 очков).

Материалы по теме
Илья Самошников: Первая лига — очень упёртая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android