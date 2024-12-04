Кьеллини сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сделал выбор между двумя легендами мирового футбола — Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Также он охарактеризовал португальца, с которым вместе выступал за туринский клуб.

«Мы не можем однозначно сказать, кто лучше — Месси или Криштиану. Но если мне придётся выбирать — всё-таки Роналду.

Роналду, когда команда проигрывает, несмотря ни на что, старается победить. Он бил и забивал отовсюду, чтобы приводить команду к победам. Это сложно для остальных футболистов. Мне нравилось играть с Криштиану, потому что следить за его ежедневной работой безумно круто», — приводит слова Кьеллини TalkSport.

Напомним, сейчас Месси выступает за американский «Интер Майами», а Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра».