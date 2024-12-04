Игорь Семшов: «Краснодар» остаётся претендентом на золотые медали РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о турнирных амбициях «Краснодара». Он объяснил спад в игре и результатах команды — всё дело в непростых переездах и небольшой глубине состава. Несмотря на это, «быки» остаются претендентом на чемпионство, считает Семшов. Сейчас команда занимает второе место, отставая от «Зенита» на одно очко.

«На «Краснодаре» сказываются непростые переезды и физическое состояние игроков. Тяжело играть одним и тем же составом. Такие спады неизбежны. «Краснодар» остаётся претендентом на золотые медали РПЛ. Весенняя часть всё покажет. Если команда пройдёт ровно весну, претендентов на чемпионство будет больше», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.