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В «Тюмени» отреагировали на информацию о возможном уходе Станислава Крицюка

В «Тюмени» отреагировали на информацию о возможном уходе Станислава Крицюка
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Спортивный директор «Тюмени» Алексей Харламов прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера Станислава Крицюка. Ранее Metaratings сообщил, что вратарь близок к возвращению в Португалию.

«Станислав Крицюк планирует покинуть «Тюмень», но пока никакой официальной информации нет. Мы договорились, что до зимы он у нас поиграет, он уже опытный человек. А если предложение будет, он уйдёт», — сказал Харламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 34-летний Станислав Крицюк провёл три матча. Также на счету голкипера три игры в Фонбет Кубке России.

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