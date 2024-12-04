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Симеоне: чемпионами становятся те, кому забивают меньше всего

Симеоне: чемпионами становятся те, кому забивают меньше всего
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне рассказал о системе работы в клубе и о том, как стать чемпионами турнира.

«Ни одна команда не становится чемпионом, пропуская много голов. Чемпионами становятся те, кому забивают меньше всего. Очень мало случаев, когда команда, пропускающая много голов, становится чемпионом. Исходя из этого, мы выстроили систему работы, которую демонстрируем уже много лет», — приводит слова Симеоне Atletico Universe на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после 15-го тура чемпионата Испании лидером является «Барселона» (37 очков), на втором месте — «Реал» Мадрид (33 очка), на третьем — «Атлетико» Мадрид (32 очка).

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