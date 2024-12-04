Широков: за то время, что Соболев в «Зените», можно было три раза адаптироваться

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о ситуации Александра Соболева в стане сине-бело-голубых. Он считает, что за первую половину сезона форвард обязан бы адаптироваться в новой команде.

«А зачем Соболеву адаптироваться? Он из другой страны приехал? За то время, которое он в «Зените», можно было уже раза три адаптироваться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

27-летний Соболев провёл 10 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.