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Голкипер «Краснодара» Агкацев: играть за сборную России — это честь

Голкипер «Краснодара» Агкацев: играть за сборную России — это честь
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём дебюте за сборную России по футболу. Агкацев впервые появился на поле в футболке национальной команды в товарищеском матче со сборной Брунея (11:0).

— На глобусе без названий стран ты бы нашёл Бруней?
— Вряд ли, ха-ха! Но даже если так: для всех нас важен каждый матч. Конечно, идеальный дебют — в официальной игре на крупном турнире. Но я всё равно счастлив, что мой дебют получился таким, какой есть. Играть за сборную России — это честь, — приводит слова Агкацева Sport24.

Агкацеву 22 года, с этого сезона он исполняет роль первого номера «Краснодара». «Быки» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак». Станислав в этом сезоне провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустив 16 голов. Действующий контракт 22-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 2 млн.

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