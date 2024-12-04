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Александер-Арнольд раскрыл, как игроки «Ливерпуля» относятся к Слоту

Александер-Арнольд раскрыл, как игроки «Ливерпуля» относятся к Слоту
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, как футболисты мерсисайдской команды относятся к главному тренеру Арне Слоту. Он возглавил красных после ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера.

«Мы полностью уверены в игровых установках, которые дают нам главный тренер и его штаб. Мы верим в них, выходим и стараемся выполнять указания как можно лучше. Футболисты «Ливерпуля» полны уверенности [в тренере]», — приводит слова Трента журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

После 13 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Арсенал» на девять очков.

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