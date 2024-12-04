Широков: удивился голу Лещука, в РПЛ такое не часто происходит

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура МИР РПЛ. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

«Гол Лещука не видел, но слышал, что он забил. Конечно, удивился! У нас не так часто происходит такое. Андрей Николаевич Новосадов забивал в последний раз. Но он с пенальти, если не ошибаюсь, великолепно исполнил. Я даже не вспомню, кто из вратарей в европейских чемпионатах забивал», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 проведённых матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 10 очков. Московское «Динамо» заработало 32 очка и занимает пятое место.