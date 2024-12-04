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Широков: удивился голу Лещука, в РПЛ такое не часто происходит

Широков: удивился голу Лещука, в РПЛ такое не часто происходит
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Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура МИР РПЛ. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Гол Лещука не видел, но слышал, что он забил. Конечно, удивился! У нас не так часто происходит такое. Андрей Николаевич Новосадов забивал в последний раз. Но он с пенальти, если не ошибаюсь, великолепно исполнил. Я даже не вспомню, кто из вратарей в европейских чемпионатах забивал», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 проведённых матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 10 очков. Московское «Динамо» заработало 32 очка и занимает пятое место.

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