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Игрок «Челси» Кайседо поделился мнением о болельщиках клуба

Игрок «Челси» Кайседо поделился мнением о болельщиках клуба
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо поделился мнением о болельщиках лондонского клуба. Он назвал их любовь «воплощением мечты».

«Любовь болельщиков «Челси» — это воплощение мечты. Они дарят прекрасные чувства. Иногда я возвращаюсь домой и просто улыбаюсь из-за них», — приводит слова Кайседо журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

После 13-го тура турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (34 очка), на втором месте — «Арсенал» (25 очков), третье место — «Челси» (25 очков). Следующий матч 14-го тура АПЛ «Челси» сыграет с «Саутгемптоном» 4 декабря в 22:30 мск. Напомним, Кайседо подписал контракт с «Челси» летом 2023 года, соглашение действует до 2031 года.

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