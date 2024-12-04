Каррера: сейчас «Спартак» — претендент на чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре и результатах красно-белых в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» хорошо справляется, команда сократила дистанцию с лидерами чемпионата. Так что сейчас «Спартак» — претендент на чемпионство», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.