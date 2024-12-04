«В 17 лет играет как ветеран». Тренер «Барселоны» Флик оценил Пау Кубарси

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о молодой звезде своей команды - Пау Кубарси. Он отметил, что 17-летний защитник играет как опытный ветеран.

«Проблемы с защитниками? Не забывайте о Пау Кубарси. Ему ещё 17 лет, а он уже играет как ветеран», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Всего в нынешнем сезоне Кубарси сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость испанца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. Несмотря на юный возраст, он уже неоднократно вызывался во взрослую сборную Испании.