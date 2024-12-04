Четыре топ-клуба АПЛ интересуются звездой сборной Испании

22-летний вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс близок к переезду на Туманный Альбион. В услугах футболиста заинтересованы сразу четыре топ-клуба английской Премьер-лиги. Это «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», информирует The Athletic.

Ранее в прессе также возникали слухи об интересе к Уильямсу со стороны «Барселоны», «Реала», «Атлетико», «Баварии», «Пари Сен-Жермен» и ряда других грандов европейского футбола.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.