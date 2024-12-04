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«Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» из «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» из «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Испании. Ранее сообщалось, что игрок интересен «Реалу». Теперь же стало известно, что трансферную цель «сливочных» хочет перехватить «Барселона», информирует CaughtOffside.

Согласно сведениям источника, потенциальный переезд Дало в Испанию зависит только от самого футболиста.

Британские СМИ утверждали, что «красные дьяволы» потребуют за португальского игрока минимум € 50 млн.

В текущем сезоне Диогу Дало провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 21 матч. Португалец записал на свой счёт две результативные передачи.

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