«Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» из «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Испании. Ранее сообщалось, что игрок интересен «Реалу». Теперь же стало известно, что трансферную цель «сливочных» хочет перехватить «Барселона», информирует CaughtOffside.

Согласно сведениям источника, потенциальный переезд Дало в Испанию зависит только от самого футболиста.

Британские СМИ утверждали, что «красные дьяволы» потребуют за португальского игрока минимум € 50 млн.

В текущем сезоне Диогу Дало провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 21 матч. Португалец записал на свой счёт две результативные передачи.