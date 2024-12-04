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Широков: большая вероятность, что «Спартак» может потерять очки с «Пари НН»

Широков: большая вероятность, что «Спартак» может потерять очки с «Пари НН»
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Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН», а также высказался об участии команды в чемпионской гонке. Встреча с нижегородцами состоится 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
X
П2

«Спартак» последний тур перед зимней паузой сыграет, тогда и посмотрим, в какой он гонке (смеётся). В начале чемпионата, когда пришёл Станкович, у «Спартака» тоже была пятиматчевая серия, правильно? Тогда ахали и охали. Потом неожиданно провал.

Сейчас они не пять, а шесть могут выиграть. Большая вероятность, что они с «Пари НН» могут потерять очки. «Пари НН» нужны очки. Они приедут, встанут как боевые слоны и сыграют на 0:0. И что? А остальные конкуренты «Спартака» выиграют. И с пяти очков — будет уже семь. «Спартак» в гонке будет? «Динамо» более стабильно играло в том сезоне, чем в этом «Спартак». Многое будет зависеть от весны. Даже если разница останется плюс пять от «Зенита» — дальше что? Всё весна определит. Неизвестно, как стартанут, на каких полях, в какой форме будут. Этот отрыв ничего не гарантирует. Даже если сейчас «Краснодар» не выиграет, а «Зенит» выиграет, то будет от трёх до четырёх очков отрыва. Это тоже ни о чём не будет говорить. При такой игре «Зенита», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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