Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение подряд в группе ЛЧ АФК

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение подряд в группе ЛЧ АФК
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа Элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и южнокорейский «Ульсан Хёндэ». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 6-й тур
04 декабря 2024, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
1 : 2
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Андре – 23'     1:1 Яго – 58'     1:2 Kang – 66'    

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперёд на 23-й минуте. Отличился бразилец Андре. На 57-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал форвард Яго. Победу южнокорейской команде принёс гол защитника Кан Мин Ву на 66-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» занимает девятое место в турнирной таблице группы «Восток» Элитной Лиги чемпионов АФК. Команда Леонида Слуцкого набрала семь очков за шесть матчей. «Ульсан Хёндэ» располагается на 11-й строчке, заработав три очка. В плей-офф продолжат выступление 8 команд из 12.

Материалы по теме
Головин оценил Слуцкого в роли стендап-комика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android