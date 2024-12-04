«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение подряд в группе ЛЧ АФК
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Завершился матч 6-го тура группового этапа Элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и южнокорейский «Ульсан Хёндэ». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 6-й тур
04 декабря 2024, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
1 : 2
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Андре – 23' 1:1 Яго – 58' 1:2 Kang – 66'
Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперёд на 23-й минуте. Отличился бразилец Андре. На 57-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал форвард Яго. Победу южнокорейской команде принёс гол защитника Кан Мин Ву на 66-й минуте.
«Шанхай Шэньхуа» занимает девятое место в турнирной таблице группы «Восток» Элитной Лиги чемпионов АФК. Команда Леонида Слуцкого набрала семь очков за шесть матчей. «Ульсан Хёндэ» располагается на 11-й строчке, заработав три очка. В плей-офф продолжат выступление 8 команд из 12.
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