«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение подряд в группе ЛЧ АФК

Завершился матч 6-го тура группового этапа Элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и южнокорейский «Ульсан Хёндэ». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперёд на 23-й минуте. Отличился бразилец Андре. На 57-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал форвард Яго. Победу южнокорейской команде принёс гол защитника Кан Мин Ву на 66-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» занимает девятое место в турнирной таблице группы «Восток» Элитной Лиги чемпионов АФК. Команда Леонида Слуцкого набрала семь очков за шесть матчей. «Ульсан Хёндэ» располагается на 11-й строчке, заработав три очка. В плей-офф продолжат выступление 8 команд из 12.