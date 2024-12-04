Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» объявил о переходе белорусского полузащитника

«Факел» объявил о переходе белорусского полузащитника
Аудио-версия:
Комментарии

Воронежский «Факел» объявил о подписании долгосрочного соглашения с 24-летним полузащитником Антоном Ковалёвым. Белорусский игрок перешёл в стан «наглецов» на правах свободного агента. Последним клубом футболиста был «Торпедо-БелАЗ».

«Антон – обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе «Торпедо-БелАЗ». На высшем уровне в своей стране он провёл 124 матча, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Футболист давно был в поле зрения нашего клуба и ранее приезжал на просмотр в «Факел». Антон, успехов тебе в нашем клубе!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 14 очков после 17 матчей. В ближайшем туре «Факел» сыграет с московским ЦСКА 8 декабря.

Материалы по теме
Официально
«Факел» отдал полузащитника в аренду ульяновской «Волге»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android