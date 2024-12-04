«Факел» объявил о переходе белорусского полузащитника

Воронежский «Факел» объявил о подписании долгосрочного соглашения с 24-летним полузащитником Антоном Ковалёвым. Белорусский игрок перешёл в стан «наглецов» на правах свободного агента. Последним клубом футболиста был «Торпедо-БелАЗ».

«Антон – обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе «Торпедо-БелАЗ». На высшем уровне в своей стране он провёл 124 матча, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Футболист давно был в поле зрения нашего клуба и ранее приезжал на просмотр в «Факел». Антон, успехов тебе в нашем клубе!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 14 очков после 17 матчей. В ближайшем туре «Факел» сыграет с московским ЦСКА 8 декабря.