Газизов — о Волке: официального предложения по нему не было, слухи комментировать не хочу

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о слухах в отношении вратаря клуба Давида Волка. Ряд источников ранее утверждал, что голкипером заинтересовались другие команды.

«Могу сказать, что на сегодняшний день официального предложения по Волку не было. Слухи комментировать не хочется. Если будет предложение, то мы поговорим. Мы не испытываем страха из-за того, что кто-то из лидеров команды может уйти. Это часть футбола», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний вратарь в текущем сезоне провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и восемь раз отыграл «на ноль».