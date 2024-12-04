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Лопетеги прокомментировал поражение «Вест Хэм Юнайтед» в матче с «Лестер Сити»

Лопетеги прокомментировал поражение «Вест Хэм Юнайтед» в матче с «Лестер Сити»
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Главный тренер английского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:3).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2024, вторник. 23:15 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Варди – 2'     2:0 Эль-Ханнус – 61'     3:0 Дака – 90'     3:1 Фюллькруг – 90+3'    

«Это был разочаровывающий вечер, поскольку мы заслуживали гораздо большего. Играть в футбол нелегко. Мы нанесли 31 удар по воротам соперника, обычно в этом матче нужно побеждать. У нас было много моментов, но мы не забили.

Завтра мы начнём искать новый вызов, зная, что мы способны изменить ситуацию. Они [игроки] хотят победить для себя, для меня и для клуба. Футбол — это победа. Сегодня день, когда мы заслуживали гораздо большего. Следующий матч будет самым важным, мы должны быть сосредоточены», — приводит слова Лопетеги Sky Sports.

Хулен Лопетеги находится на грани увольнения после неубедительной игры «Вест Хэм Юнайтед» в последних матчах. «Молотобойцы» набрали всего 15 очков в 14 матчах и занимают 14-е место в турнирной таблице.

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