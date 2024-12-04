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«Зенит» интересуется победителем Кубка Либертадорес в составе «Ботафого» — Конур

«Зенит» интересуется победителем Кубка Либертадорес в составе «Ботафого» — Конур
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Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к нападающему бразильского «Ботафого» Луису Энрике, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболистом также интересуются «Монако», миланский «Интер», «Фулхэм», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Сообщается, что заинтересованные клубы планируют предложить за бразильца около € 25-30 млн.

23-летний Луис Энрике является воспитанником академии «Флуминенсе». В «Ботафого» форвард перешёл в феврале 2024 года из испанского «Бетиса». 30 ноября Энрике помог своей команде победить в финале Кубка Либертадорес с «Атлетико Минейро» (3:1), открыв счёт на 35-й минуте. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.

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