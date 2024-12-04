Владислав Тернавский высказался о третьем месте «Спартака» в РПЛ

Российский тренер Владислав Тернавский прокомментировал текущее положение «Спартака» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Спартак» начал сезон неважно, но сейчас выровнял ситуацию и поправил турнирное положение. Всё из-за того, что начали хорошо играть. «Спартак» всегда должен быть на первых местах. Эта команда издавна лидер чемпионата, при Романцеве всегда так было.

Если «Спартак» продолжит так играть и после зимней паузы, то, конечно, поборется с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас красно-белых располагаются на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 34 очками в 17 турах.