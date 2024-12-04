Широков — о словах Федорищева: такой человек не будет на пустом месте делать заявления

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции среди судей в российском футболе.

— Губернатор Самарской области Федорищев высказался о судейской коррупции и агентах. Ваша реакция на его слова?

— Агенты во всём мире есть. Тогда это мировое зло, получается. Смотря, как с ними работать. Они же не приходят, под дулом пистолета никого не заставляют подписывать, мне так кажется. Если у него есть какие-то факты коррупционные, то он их предъявит, раз в прокуратуру обратился. Если нет, то извинится. Я думаю, что такой человек обладает фактурой и на пустом месте не будет делать заявления. Дурное дело: как это может повернуться?

Вроде бы уже и так скандал разразился после слов. Просто как из него выйти, если это скандал, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.