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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15
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Сегодня, 4 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент лондонский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 13 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 19 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», имеющий в своём активе 34 очка.

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