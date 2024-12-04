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«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
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Сегодня, 4 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 13 матчей. «Ноттингем Форест» находится на шестой строчке, заработав 22 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», имеющий в своём активе 34 очка.

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