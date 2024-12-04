Тернавский: Угальде — сейчас один из лучших нападающих в РПЛ, отрабатывает свою стоимость

Российский тренер Владислав Тернавский прокомментировал текущую форму коста-риканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде — сейчас один из лучших нападающих в РПЛ. Форварда судят по голам. Сейчас у него всё получается. Он отрабатывает свою высокую стоимость. Сумма не так важна, главное — голы. Сейчас «Спартак» хорошо играет в обороне, мало пропускает и много забивает», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Всего в нынешнем сезоне Угальде провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. По состоянию на сегодняшний день Манфред является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. На его счету 14 забитых мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 9 млн.