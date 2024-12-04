Между Энрике и игроками «ПСЖ» возникла напряжённость — RMC Sport

Между главным тренером французского «ПСЖ» Луисом Энрике и некоторыми игроками клуба возникла напряжённость в раздевалке. Об этом сообщил RMC Sport на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Несколько игроков «ПСЖ» не понимают выбор стартового состава на матчи от главного тренера и считают некоторые его решения крайне несправедливыми. Имена игроков, которые проявляют недовольство к Луису Энрике, неизвестны.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место во французской Лиге 1. Команда Энрике набрала 33 очка в 13 матчах, не потерпев ни одного поражения. В Лиге чемпионов ситуация гораздо хуже. Парижский клуб одержал всего одну победу в пяти матчах и занимает 25-е место.